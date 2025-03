Rolul pe care farmaciștii îl au în comunitate: „Oferim, în primul rând, empatie”

Profesia de farmacist poate fi privită în multe nuanțe. Totuși, specialiștii care lucrează în acest domeniu oferă timp și înțelegere fiecărui pacient care le cere ajutorul. Empatia este parte din profesia farmaciștilor, în fiecare zi.

„Rolul farmacistului este foarte important, atât în comunitate, cât și în plan social, pentru că, mai mult decât profesia pe care o are de farmacist, aceea de a elibera tratamentele prescrise de medici, vorbim de partea aceasta de empatie pe care trebuie s-o dea pacientului. Eu de fiecare dată le spun colegelor mele că mai mult de cât orice am face noi la serviciu este vorba despre pacient. El vine în farmacie la noi pentru că are o problemă de sănătate. Iar noi cu ce putem să-l întâmpinăm pe lângă tratamentele pe care trebuie să i le eliberăm și consilierea pe care o facem atunci când i le oferim? Este vorba despre empatia pe care noi o putem oferi” a explicat, la Medika TV, Miruna Bușu, manager operațional al unui lanț de farmacii.

Mereu în linia întâi

Pe toată perioada pandemiei de COVID-19, farmaciștii, la fel ca și medicii s-au aflat în linia întâi, oferind suport fiecărui pacient. Experiența i-a făcut pe acești specialiști ai domeniului sanitar să fie mai empatici și să se apropie mai mult de oamenii care le cer ajutorul.

„Într-adevăr, la fel cum medicii au fost în linia întâi, farmaciștii și asistenții de farmacie au fost tot acolo, în linia întâi. Cumva am simțit presiunea aceea din pandemie și cumva ne-a modificat pe noi toți. Ne-a modificat în bine, ne-a făcut să fim mai aproape de cei de lângă noi, de oamenii dragi, inclusiv de pacienți” a mai spus Miruna Bușu, manager operațional al unui lanț de farmacii.