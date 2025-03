Tentativă de fraudă cibernetică în numele CNAS. Cum a reacționat instituția?

Recent, furnizorii de servicii medicale din România au primit mai multe e-mail-uri ce păreau a fi fin partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prin intermediul cărora le-au fost cerute informații confidențiale. Având în vedere că respectivele e-mail-uri nu au fost transmise de instituție, CNAS a reclamat situația la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

E-mail-urile au fost trimise către furnizori în momentul în care platforma informatică a CNAS nu a funcționat.

„În data de 25 februarie am fost informați de către furnizorii de servicii medicale cu privire la faptul că au primit e-mail-uri prin care li se cereau informații confidențiale, inclusiv documente care aparat ar fi fost necesare CNAS în acest context de nefuncționare a platformei informatice. E-mail-urile nu au venit de la CNAS, nu au venit nici de la Casele de Sănătate de pe adresele de e-mail cu care furnizorii sunt obișnuiți și care sunt trecute în contracte. Noi am sesizat mai departe Directoratul Național de Securitate Cibernetică, fiind o problemă de securitate cibernetică și de date cu caracter personal și am comunicat către mass-media și către toți furnizorii referitor la acest posibil atac” a explicat, la „Sistemul Medikal”, Larisa Mezinu, vicepreședinte CNAS.

Oficialii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au explicat faptul că datele personale ale persoanelor asigurate sunt bine protejate, platforma informatică dispunând de mai multe filtre de securitate.

„Platforma informatică din asigurările de sănătate este bine apărată. Din acest punct de vedere, al securităţii cibernetice, avem atât personal propriu care este cursat astfel încât să poată asigura la standarde europene securitatea cibernetică a platformei informatice, a viziţionat licenţe necesare în acest scop şi platforma a fost construită astfel încât să aibă aceste straturi de securitate, de maximă securitate, pentru că, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, conţine date extrem de sensibile, pe lângă datele medicale şi cele cu caracter personal, conţine şi date financiare” a mai spus Larisa Mezinu, vicepreședinte al CNAS.