VIDEO Ce se întâmplă în organism dacă rămânem fără apendice? Medic: „Pot apărea anumite boli”

Deși multă vreme s-a crezut că îndepărtarea apendicelui, ca urmare a apariției apendicitei, nu are impact direct asupra organismului, în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Lipsa apendicelui ne poate expune la o serie de afecțiuni serioase , greu de tratat și de ținut sub control.

„Din ce am văzut și am și am studiat, sunt cercetări care spun asta, prevalența cazurilor de sindrom de intestin iritabil este mai mare cam de 5 ori mai mare la pacienții fără apendice, în special în cazul pacienților sub 40 de ani, în special primii 5 ani după operația de apendicită” susține dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Risc ridicat de cancer de colon

În urma unui studiu realizat în Statele Unite ale Americii s-a constatat faptul că îndepărtarea apendicelui poate provoca boli grave, precum cancerul de colon. Astfel, impactul acestui organ asupra organismului este semnificativ.

„Este o boală neplăcută pentru pacient pentru că se leagă de partea de stres, de scăderea apărării la nivelul mucoaselor. Însă cea mai gravă concluzie care s-a tras a fost în urma unei cercetări făcută în Statele Unite ale Americii unde mai mulți copii au fost apendicectomizați pentru a preveni riscul apariției peritonitei și astfel s-a observat în rândul acelei generații un risc mai mare de apariție a cancerului de colon și de rect, pentru că da, este un organ care ajută la apărare” mai spune susține dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.