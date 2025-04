VIDEO Fenomenul mamelor minore, tot mai prezent în România. Medic ginecolog: „50% din prezentări sunt ale acestor copii care nasc, la rândul lor, copii”

România este pe primul loc, la nivel european, și în privința adolescentelor, sub 18 ani, care devin mame. Medicii atrag atenția că 50% din nașterile înregistrate într-un an sunt ale acestor mame. Îngrijorător este și faptul că fenomenul se înregistrează și în rândul fetelor sub 14 ani.

„Din păcate România, anual, se află pe prima poziție în rândul mamelor minore, adică sunt 18 ani, cât și de vârstă pediatrică, vorbim aici sub vârsta de 14 ani. Am fost lovit încă de la începutul profesiei de numărul mare de paciente care se adresează spitalului. Este o situație nefastă, dar este un fenomen care datorită discuțiilor din spațiul public devine un subiect care apare pe agenda discuțiilor medicale, discuțiilor în specialitate și pe masa instituțiilor statului care trebuie să găsească o rezolvare pentru această situație. 50% din numărul de prezentări sunt prezentări ale mamelor minore” a explicat dr. Andrei Dumitrescu, medic primar obstetrică-ginecologie, la Spitalul Județean de Urgență Călărași, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Cazurile trebuie raportate la poliție

De foarte multe ori, fetele care devin mame la vârste fragede ajung la spital fără aparținătorii direcți sau nu au acte de identitate. Mai mult. Nașterile înregistrate în rândul fetelor sub 18 ani și, mai nou, chiar sub 14 ani trebuie raportate organelor judiciare.

„Problema este din punct de vedere al legii și mă refer aici la tutorele legal al fetelor care, de regulă, nu este. Pacienta ne spune că este cu mama, dar mama e de fapt soacra, adică mama soțului care nu e soț, e doar concubin și așa intrăm într-un amalgam de relații personale legale în care ajungi să-ți fie distrasă atenția de la activitatea medicală și, de regulă, se termină cu scandal. Avem parte de multe astfel de situații, pentru că legea ne obligă să le raportăm având în vedere că astfel de cazuri sunt legiferate drept act sexual cu un minor. Dacă ea are 14 ani și concubinul are 19, 20 noi suntem obligăm prin lege să anunțăm poliția care trebuie să facă cercetări. De cele mai multe ori pacientele nu au actele la ele, nu au buletin, nu au viză de flotant…Angrenezi multe instituții în continuitatea actului medical” mai spune dr. Andrei Dumitrescu, medic primar obstetrică-ginecologie, la Spitalul Județean de Urgență Călărași.