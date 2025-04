VIDEO Mărturii din Infern. Povestea de viață a unei foste consumatoare de droguri: „Am considerat că dețin controlul, că nu am o problemă”

Emisiunea „Medika Antidrog”, program dedicat prevenirii consumului și dependenței e droguri, avut-o invitată pe Georgiana Drăgan, fostă consumatoare de droguri. În prezent director al Centrului de Fete „House of Joy” din Balotești, centru care oferă suport persoanelor care au probleme din cauza drogurilor, Georgiana a vorbit despre experiența sa cu substanțele interzise, dar și despre felul în care i-au schimbat, din păcate, în rău, întreaga viață.

„Totul a început, în cazul meu, la vârsta de 17 ani când eram la o petrecere privată împreună cu fratele meu și alți prieteni, iar la petrecerea respectivă s-a alăturat un grup de tineri consumatori de droguri. Până atunci nu experimentasem niciodată consumul și nu aveam informații corecte și concrete privind subiectul droguri. Doar știam că la noi în cartierul Rahova din București, erau vecini care consumau, dar preferam să evit interacțiunile cu ei, tocmai pentru că mă speria subiectul. În momentul respectiv, fiind la petrecere, persoanele respective care consumau au început să ne prezinte drogurile ca fiind ceva inedit, care ne va schimba starea, iar unul ne-a făcut curioși vorbindu-ne despre marijuana. Încercând să ne bage pe gât un joint. A făcut totul să ne atragă în această cursă și, în cele din urmă, a reușit pentru că la vârsta de 17 ani când eram adolescentă, fiind și curioasă nedorindu-mi să ajung să fiu considerată fraiera grupului am avut o discuție cu fratele meu și am consumat acel joint” a mărturisit Georgiana Drăgan Moldoveanu, fostă consumatoare de droguri și director al Centrului de Fete „House of Joy” din Balotești, la „Medika Antidrog”.

„Nu mi s-a părut ceva grav”

Inițial, Gorgianei nu i s-a părut ceva ieșit din comun faptul că a început să consume droguri. După prima țigară cu marijuana pe care a fumat-o s-a gândit că este un incident izolat, pe care ar putea să nu-l mai repete.

„În primă fază am tratat superficial subiectul, nu mi s-a părut ceva grav, nu mi s-a părut că am făcut ceva ieșit din comun, din contră a doua zi când m-am trezit, m-am gândit că a fost un incident izolat pe care nu mai voiam să-l repet și nu am vorbit cu nimeni despre asta cu atât mai puțin cu părinții mei” a mărturisit Georgiana Drăgan Moldoveanu, fostă consumatoare de droguri și director al Centrului de Fete „House of Joy” din Balotești.

Captivă în lumea drogurilor

După primul joint, Georgiana a stat captivă în lumea drogurilor preț de 3 ani. În tot acest timp, a crezut că ea poate controla substanțele interzise, deși acestea i-au furat practic întreaga viață.

„Pentru o perioadă de 3 ani bineînțeles că am ajuns să consum din nou. Pe lângă marijuana și alte tipuri de droguri, precum hașiș, apoi am început să iau tot felul de pastile cu efect halucinogen. În toată această perioadă am considerat că dețin controlul că nu am nicio problemă reală, ci că doar am găsit doar o formă nouă de distracție și relaxare în anumite contexte„ a mărturisit Georgiana.