VIDEO Operație în premieră națională la Spitalul Universitar de Urgență București. Medicii au realizat embloziarea nodulilor tiroidieni

O echipă medicală complexă din cadrul Spiralului Universitar de Urgență București a realizat în premieră națională o intervenție de embolizare a nodulilor tiroidieni, sub ghidaj radiologic.

„În luna martie am îndrăznit, împreună cu colegii de la departamentul de Radiologie Intervențională, o tehnică nouă de tratament al nodulilor tiroidieni. Este vorba despre embolizarea unei artere tiroidiene care merge către acel nodul pe care am vrut să-l trantăm altfel. Este o premieră pentru România, bineînțeles că embolizări de vase se fac uzual la Spitalul Universitar de Urgență București, dar în sfera glandei tiroide această intervenție nu s-a mai practicat în România” a explicat, la „Sistemul Medikal”, prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog.

Cercetare amănunțită

Operația a fost pregătită foarte bine înainte, medicii asimiliând numeroase informații cu privire la această procedură.

„Am căutat în literatura de specialitate să vedem care sunt cazurile cele mai potrivite, cum ar trebui pregătire, ce implică această nouă procedură, am selectat pacientul care ni s-a părut cel mai potrivit și într-adevăr am pornit la efectuarea procedurii, pe care am finalizat-o cu succes” a mai spus prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog.

Un nou tip de tratament

Intervenția de embolizare a nodulilor tiroidieni prin ghidaj radiologic reprezintă o nouă metodă de tratament a acestei afecțiuni. Una care oferă multiple beneficii pacienților.

„Rolul echipei este hotărâtor. Noi tratăm tiroide de zeci de ani de zile, numai că de multe ori când ajungem în fața intervenției chirurgicale, pacientul nu dorește sau nu poate sau întreabă și de alternative la operație. Atunci ne-am gândit să deschidem o nouă poartă în tratamentul nodulilor tiroidieni. Bineînțeles că există niște condiții, în primul rând nodulul, care poate fi și de dimensiuni mari, trebuie să fie benign. Iar asta se stabilește prin analize specifice” a explicat prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog.