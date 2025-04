VIDEO Principalele metode de screening pentru cancerul colorectal explicate de specialiști

Cancerul colorectal are o incidență tot mai crescută în rândul populației din România și, față de ultimii ani, boala afectează în prezent tot mai multe persoane sub 55 de ani. Din fericire, această afecțiune poate fi ținută sub control dacă este depistată la timp. Iar pentru un diagnostic precoce este nevoie de prevenție și screening.

Primordială în lupta cu bolile oncologice, în special în cazul cancerului colorectal, este prevenția. Iar asta presupune modificarea stilului de viață și a alimentației. Renunțarea la alimentele intens procesate sau la sucurile acidulate reprezintă un plus pentru sănătatea noastră, sunt de părere specialiștii.

„Cred că cel mai important lucru este să-l putem preveni (n.red. cancerul colorectal). Și sunt multe studii care demonstrează că prevenția reduce riscul de apariție a cancerului. Nu toate formele de cancer pot fi prevenite, dar în special cele digestive, prin anumite măsuri, printr-o modificare a stilului de viață, putem reduce riscul apariției lor. Este foarte important să nu ajungem în punctul acela în care o persoană este diagnosticată cu o formă de cancer” a explicat dr. Decebal Fodor, medic specialist chirurg, Spitalul Regina Maria Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Metode de screening pentru cancerul colorectal

Prin comparație cu alte tipuri de cancer, cel colorectal poate fi prevenit prin screening. Screening-ul presupune efectuarea unei colonoscopii, anual, după vârsta de 40-45 de ani. Descoperit la timp, acest tip de cancer poate fi ținut sub control, spun specialiștii.

„În funcție de tipul de cancer sunt diferite metode de screening. De exemplu, în cancerul colorectal, care în ultimii ani a început să apară tot mai des la persoane sub 55 de ani, practic 10% din pacienții cu această boală sunt pacienți sub. 55 de ani. Dacă ei ar merge undeva peste 40 de ani să-și facă o colonoscopie, dacă ar merge să facă o cercetare în familie și ar vedea că au un istoric familial cu forme de cancer, și ar merge să facă acest examen medical s-ar depista polipi„ a explicat dr. Decebal Fodor, medic specialist chirurg, Spitalul Regina Maria Brașov.

Colonoscopia are rolul de a depista polipii de la nivelul colonului, formațiuni care pot fi responsabile de apariția cancerului colorectal. Îndepărtarea lor scade semnificativ șansele apariției bolii.

„Acest cancer apare din cauza acestor polipi. Durează între 8 și 10 ani până când ei se transformă într-o tumoră. Ori dacă polipul este depistat la început și excizat, fie încă nu este transformat malign, fie este o formă incipientă și necesită altceva în plus” mai spune dr. Decebal Fodor, medic specialist chirurg, Spitalul Regina Maria Brașov.