VIDEO Principalele simptome ale cancerului maxilo-facial

Bolile oncologice afectează toate zonele corpului. În funcție de organul afectat, boala oncologică are simptome specifice. În cazul zonei oro-maxilo-facială vorbim despre durere sau apariția unor pete suspecte la nivelul mucoaselor oro-faringiene.

„Formele de debut pot să fie sub forma unei ulcerații la nivelul mucoaselor sau a pielii de pe față care nu are tendința de vindecare. Poate să fie o leziune nodulară care nu are tendința să dispară ci să crească și să se ulcereze. Prezența unor pete albicioase pe mucoase sau alterând cu unele roșii și de asemenea pete pigmentare, pot să apară și pe gingii” a explicat, la „Sistemul Medikal”, lt. col. dr. Adrian Gabără, medic primar de chirurgie oro-maxilo-facială, Spitalul Militar Central din București.

Durerea, un simptom semnificativ

În stadiile evoluate ale bolii, un alt simptom specific este durerea. Mulți pacienți ajung la medic din cauza durerii și astfel află boala de care suferă.

„De asemenea, orice deformare în relieful anatomic normal ar trebui să dea de gândit și bineînțeles durerea. Durerea e cea care aduce pacientul la medic, dar durerea apare tardiv. Oricum, sunt pacienți care vor să vină la medic dar nu știu cui să se adreseze. Este o latență până ajung la medic, apoi până vine rezultatul analizelor efectuate” mai spune lt. col. dr. Adrian Gabără, medic primar de chirurgie oro-maxilo-facială, Spitalul Militar Central din București.