VIDEO Problemele dentare ascunse care se văd doar cu ajutorul unei radiografii

Examenul radiologic este foarte important pentru sănătatea orală. Medicii stomatologi susțin că o simplă radiografie poate spune multe despre problemele noastre dentare. Practic, radiografia scoate la lumină acele disfuncții pe care, cu ochiul liber, la un control de rutină, stomatologul nu le poate vedea.

Cariile ascunse, retracțiile osoase sau dinții incluși pot reprezenta acele probleme dentare pe care medicul stomatolog, fără o radiografie dentară, nu le-ar putea descoperi la un control de rutină. Specialiștii susțin faptul că o radiografie dentară este esențială pentru menținerea sănătății orale.

„„Când văd pentru prima dată un pacient îi sugerez să facem prima dată o radiografie, pentru că nu de puține ori, la o primă consultație, am constatat că pacientul nu are mare lucru, însă, în momentul în care i-am făcut o radiografie, ulterior un examen CT, am constatat carii ascunse, dinți incluși, infecții care nu aveau încă simptomatologie, retracții oasoase. Și mi se pare important să avem și o radiografie prima dată” a explicat, la „Doctor Medika”, dr. Ramona Hîrbu, medic primar stomatolog.

Foarte multe clinici oferă și servicii radiologice, astfel că, în timpul consultație, pacienții pot beneficia și de efectuarea unei radiografii dentare. De cele mai multe ori, prețul investigației este inclus în prețul consultației sau, sunt și cazuri, în care pacientul trebuie să plătească separat pentru radiografie.