VIDEO Rezistența la stres se învață din copilărie. Iată ce trebuie făcut

Situațiile stresante pot apărea în viața noastră în mod neprevăzut. În timp ce unii dintre noi reacționăm eficient și le putem gestiona, pentru alții este mai greu să le țină în frâu. Lupta cu stresul și gestionarea sa este un proces îndelungat, iar mecanismele care să ne ajute să-i facem față stresului ar trebui deprinse încă din copilărie.

„Ce e drept și ce putem să spunem și ne arata asta și experiența de cabinet. Toate lucrurile acestea pe care le învățăm, ne ajută să construim reziliența, sunt procese reziliente. Să știu că am încercat ceva, că poate nu am reușit sută la sută, că poate data viitoare e cazul să fac mai bine sau să fac diferit și am învățat că deși a fost greu am reușit într-o proporție destul de mare. Că acum știu și asta înseamnă încredere în resursele proprii, știu cum să fac să iasă și mai bine. Iar în felul acesta cresc rezistența la stres” susține dr. Carmen Truțescu, medic primar psihiatrie pediatrică.

Scapă de stres prin autoeducare

Deși se consideră că gestionarea stresului este un aspect pe care-l moștenim genetic, în realitate genetica nu intervine prea mult în acest proces. Deprinderile cu privire la gestionarea stresului ni le dobândim pe tot parcursul vieții, iar primele lecții ar trebui să le avem încă din copilărie.

„Foarte multă lume ar crede că rezistența în fața stresului este o chestiune înnăscută, standard, e ca și culoarea ochilor. Sau setat genetic. Ne putem educa și automodela, iar asta putem face oricând de-a lungul vieții, iar este adevărat că dacă ne sprijină cineva va fi mult mai ușor” mai spune dr. Carmen Truțescu, medic primar psihiatrie pediatrică.