VIDEO Și-a lăsat viața pradă heroinei: „În sevraj, stările erau similare cu cele ale unui bolnav de cancer în fază terminală”

Statisticile vorbesc despre faptul că numărul consumatorilor și dependenților de droguri din țara noastră crește simțitor, iar tot mai mulți tineri, sub 18 ani, intră în lumea drogurilor. Georgiana Drăgan, o fostă consumatoare de droguri, a vorbit deschis la Medika TV despre felul în care heroina, considerat unul dintre cele mai puternice droguri, i-a dat întreaga viață peste cap. Din cauza acestui drog a ajuns chiar să aibă probleme cu legea.

„Inițial am consumat heroina la țigară, ca și în cazul marijuanei m-am mințit pe mine că dețin controlul și că sunt mai puternică chiar și decât heroina, dar în cele din urmă, drogul acesta bineînțeles că a ajuns să mă învingă. Am ajuns de la consumul la țigară să o folosesc injectabil și de atunci a fost o chestiune de timp până ce am realizat că sunt dependentă după o perioadă de 3 săptămâni în care m-am injectat în fiecare zi. Mi-aduc aminte că m-am trezit într-o dimineață și am experimentat ceea ce numim sevraj. O stare de rău în tot corpul, de durere de cap, de greață, efectiv sevrajul de heroină îl pot compara cu stările de rău ale unui bolnav de cancer în fază terminală. Nu te poți ține pe picioare, efectiv nu ești bun de nimic” a precizat Georgiana Drăgan Moldoveanu, fostă consumatoare de droguri și director al Centrului de Fete „House of Joy” din Balotești, la „Medika Antidrog”.

Stările de sevraj

Cel mai rău era în perioada de sevraj, stare în care intra atunci când nu reușea să facă rost de bani pentru a-și procura drogul. În timp a început să fure din casă bani pentru a-și cumpăra heroină sau alte substanțe.

„Practic pe lângă starea de rău fizic, ești terorizat de gânduri că există ceva care te poate repara, te poate pune pe picioare în câteva secunde, iar acela este drogul și de aceea devii deschis la absolut orice metodă pentru a face rost de bani și asta s-a întâmplat și în cazul meu. Am ajuns să-mi amanetez toate bunurile din casă, începând de la obiecte de aur pe care le aveam de la mama mea. Am început să fur bani de la părinți. O urmăream noaptea, când dormea, îi furam cardul și scoteam banii de pe card. O manipulam și o mințeam că am datorii la cămătari…” a mai spus Georgiana Drăgan Moldoveanu, fostă consumatoare de droguri și director al Centrului de Fete „House of Joy” din Balotești.

Probleme cu legea

Disperarea de a face rost de bani pentru droguri, a împins-o pe Georgiana să fure din magazine. La scurt timp, au început să apară și problemele cu legea.

„Am ajuns chiar să fur din magazine și așa au început și problemele cu legea. Mi-aduc aminte că după primul furt am decis cu prietena mea cu care consumam să furăm un parfum dintr-un magazin. Ne-au prins body-guard-zii și am ajuns la Poliție. Dar fiind considerată o formă ușoară de furt, ne-am ales doar cu dosar penal” a mai spus Georgiana Drăgan Moldoveanu, fostă consumatoare de droguri și director al Centrului de Fete „House of Joy” din Balotești.