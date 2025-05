Dr. Nicoleta Pavel, MedLife: „Ecografia abdominală, esențială în pediatrie”

Pediatria este mai mult decât o specialitate medicală – este o vocație care necesită empatie, răbdare și o cunoaștere profundă a dezvoltării copilului. Medicul pediatru nu doar diagnostichează și tratează, ci urmărește evoluția micilor pacienți de la naștere până la maturitate, oferind îngrijire continuă și sprijin părinților în fiecare etapă a copilăriei.„Inițial am ales neonatologia, specialitate care se adresează nou-născutului de la 0 la 1 lună. Ulterior, am decis să fac și a doua specialitate – pediatria, pentru a putea urmări micii pacienți de la naștere până la majorat și astfel să evoluez profesional”, a mărturisit dr. Nicoleta Pavel, medic primar neonatolog și specialist pediatru cu competență în ecografie generală la Hyperclinica MedLife Genesys Arad.

În practica de zi cu zi, medicul are de-a face cu patologii de tot felul, dar cele mai frecvente sunt cazurile de infecții respiratorii, urmate de boli digestive și afecțiuni alergice. Ecografia pediatrică este un instrument non-invaziv, foarte util, care-i ajută pe medicii pediatri la conturarea diagnosticului. Cu ajutorul ecografiei se pot vizualiza structurile interne ale corpului unui copil. Aceasta implică utilizarea undelor sonore de înaltă frecvență, pentru a crea imagini în timp real ale diferitelor organe și țesuturi, ecografia fiind utilă inclusiv în cazul sugarilor.

Un instrument indispensabil pediatrului este ecografia abdominală, o metodă de investigație sigură, nedureroasă și lipsită de radiații, care oferă informații esențiale despre sănătatea organelor interne ale copilului. „În pediatrie, ecografia abdominală are un rol esențial deoarece este o metodă de diagnostic nedureroasă, sigură, neinvazivă, nu implică expunere la radiații, iar colaborarea copilului poate fi mai facilă comparativ cu alte investigații. Ecografia a evoluat semnificativ, devenind un instrument indispensabil în practica medicală modernă”, a explicat dr. Nicoleta Pavel.

Tehnica a evoluat continuu, calitatea imaginilor s-a îmbunătățit foarte mult la aparatele moderne, dezvoltându-se tehnologii avansate de procesare a imaginilor, partea de hardware și software evoluând treptat. S-au dezvoltat ecografele portabile, care pot fi folosite la patul bolnavului, la orice cabinet medical sau la domiciliul pacientului.

„Ecografia a evoluat semnificativ, oferind imagini de calitate superioară și informații precise despre fluxul sangvin – un ajutor major în diagnostic. Fiind o investigație neinvazivă, ecografia este bine tolerată de copii și poate fi repetată ori de câte ori este nevoie. Aceasta permite examinarea organelor abdominale, identificând malformații, inflamații sau alte afecțiuni care ar putea afecta dezvoltarea copilului. Ecografia este recomandată de rutină până la vârsta de 6 luni pentru a monitoriza dezvoltarea organelor, dar și ori de câte ori apar simptome precum dureri abdominale, febră, icter sau tulburări digestive,” a explicat dr. Nicoleta Pavel.

Ecografia a devenit din ce în ce mai importantă în urgențele pediatrice

O varietate de afecțiuni se încadrează în categoria situațiilor de urgențe gastrointestinale netraumatice, care pot include stenoza pilorică, apendicită, obstrucție intestinală, dar nu sunt limitate la acestea. Identificarea acestor afecțiuni cât mai rapid este crucială pentru a aplica un tratament corect și pentru a evita eventualele complicații. Ecografia nu implică expunerea la radiații și este ușor disponibilă în majoritatea situațiilor clinice.

Utilizarea ecografiei în diagnosticarea urgențelor gastrointestinale netraumatice pediatrice s-a dovedit a fi extrem de precisă, cu specificitate și sensibilitate apropiindu-se de 100%, potrivit studiilor de specialitate. De exemplu, s-a demonstrat că ecografia în diagnosticul stenozei pilorice are o sensibilitate și specificitate raportate de 94%, respectiv 98%.

Afecțiuni care pot fi detectate cel mai frecvent printr-o ecografie abdominală

„Ecografia abdominală este foarte importantă pentru informații despre starea de sănătate a copilului, de aceea este necesară până la vârsta de 6 luni pentru a vizualiza dezvoltarea normală a organelor abdominale. De asemenea, este indicată atunci când copilul are icter, dureri abdominale repetitive, tulburări de apetit, febră, tulburări de tranzit, meteorism (balonare), vărsături, infecții urinare, traumatisme abdominale, modificări ale analizelor de sânge”, a enumerat pediatrul.

Ecografia abdominală poate fi indicată în următoarele situații:

durere sau disconfort abdominal;

afecțiuni ale ficatului, vezicii biliare (calculi biliari) sau pancreasului;

probleme ale rinichilor și ale vezicii urinare, precum litiaza renală sau vezicală;

anomalii ale splinei;

monitorizarea afecțiunilor cronice;

tumori și malformații congenitale;

îndrumare pentru proceduri – ecografia poate fi utilizată pentru a ghida procedurile, cum ar fi biopsiile, drenajul de lichid (paracenteză) sau plasarea de tuburi de dren.

„Prin ecografie abdominală se pot vizualiza afecțiuni ale organelor abdomino-pelvine: ficat, colecist, pancreas, splina, vezica urinară, rinichi, organe genitale interne, stomac și intestin. Cele mai frecvente afecțiuni depistate la copii sunt malformațiile de organ sau diverse anomalii, chisturile, măriri de organe, prezența calculilor, formațiuni tumorale”, a spus dr. dr. Nicoleta Pavel.

Chist hepatic depistat la ecografie

Un exemplu concret al importanței ecografiei în pediatrie este cazul unui băiețel de 6 ani, care s-a prezentat la cabinet cu dureri abdominale și inapetență. „A fost în urmă cu ceva timp, dar îmi amintesc și acum cazul unui băiețel, care pe atunci avea 6 ani, și a fost trimis de medicul de familie dintr-o zonă rurală pentru dureri abdominale și inapetență, fără răspuns la tratamentul primit. La ecografie am depistat un chist hepatic destul de voluminos. Am solicitat analize suplimentare care m-au orientat spre diagnosticul de chist hidatic. Am trimis copilul la chirurgie pediatrică, unde s-a făcut intervenția chirurgicală pentru chist hidatic, ulterior evoluția fiind favorabilă, iar copilul și-a revenit complet”, a povestit dr. Pavel.

În opinia pediatrului, este esențial ca medicul examinator să fie clinician pentru a putea integra corect datele ecografice în contextul general al pacientului.

O alimentație sănătoasă, cheia prevenirii problemelor digestive

Cel mai frecvent vin la cabinetul dr. Pavel părinții cu bebeluși care prezintă colici abdominale, deoarece sistemul lor digestiv este incomplet maturizat. „În acest caz, hrănirea bebelușului cu lapte matern este foarte importantă, precum și evitarea înghițirii de aer, alimentația adecvată a mamei care alăptează, folosirea tetinei adecvate, formula de lapte adecvată bebelușului, poziția bebelușului în timpul hrănirii etc.”, a specificat pediatrul.

De asemenea, bolile diareice sunt frecvente, mai ales în sezonul cald, dar și durerile abdominale recurente care persistă de mult timp, cea mai des întâlnită cauză fiind constipația, dar și parazitozele sau tulburările funcționale digestive.

„De aceea e important să-i învățam pe copii reguli de igienă: să-și spele corect mâinile înainte de masă și după folosirea toaletei, să nu împartă lucrurile personale cu alți copii, jucăriile trebuie dezinfectate periodic, alimentele consumate proaspete trebuie bine spălate. Multe dintre aceste boli pot fi prevenite printr-un stil de viată sănătos, obiceiuri alimentare bune, cum ar fi: hidratarea corespunzătoare, program zilnic de masă, mestecarea suficientă a alimentelor, servirea cinei cu 2 ore înainte de culcare, alimentația echilibrată, evitarea consumului excesiv de ciocolată, dulciuri procesate, alimente de tip fast-food, lichide carbogazoase, evitarea stresului în exces și practicarea exercițiilor fizice regulate, a jocului în aer liber”, a semnalat medicul, în opinia căruia o alimentație sănătoasă joacă un rol important în prevenirea problemelor digestive.

„Sistemul digestiv al copilului este diferit de cel al adultului din mai multe puncte de vedere. Copiii au un sistem digestiv în dezvoltare, mai ales în primii ani de viată, capacitatea de a absorbi nutrienți este diferită de cea a adulților. Necesitățile nutriționale sunt diferite, de exemplu necesarul de calorii, de grăsimi, de vitamine și minerale”, a subliniat dr. Nicoleta Pavel.

Potrivit acesteia, în primii ani de viață, copiii pot fi mai sensibili la unele alimente, intoleranțele și alergiile fiind mai frecvente la copii. Susceptibilitatea la infecții e mai mare în cazul copiilor datorită sistemului imunitar în curs de dezvoltare. Copiii mici au o toleranță scăzută la diverse consistențe ale alimentelor și acest lucru poate influenta digestia. Diversificarea alimentației are un rol crucial în dezvoltarea ulterioară. În concluzie, alimentația copilului trebuie abordată specific datorită nevoilor complexe ale acestei perioade.

Munca medicului pediatru implică multă dedicare, empatie și o bună colaborare cu părinții. În acest context, ecografia abdominală joacă un rol crucial în diagnosticarea rapidă și corectă a multor afecțiuni pediatrice, contribuind la îngrijirea optimă a copilului. „Pentru un pediatru, prezența ecografului în cabinet este de mare ajutor, eficientizând timpul și oferind un plus de siguranță pacienților,” concluzionează dr. Nicoleta Pavel. Prin educație, prevenție și tehnologii moderne, medicina pediatrică continuă să evolueze, asigurând cele mai bune condiții pentru sănătatea și dezvoltarea armonioasă a copiilor.

**

