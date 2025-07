Sănătatea românească, o mare risipă de bani. Ce a spus premierul Ilie Bolojan despre sistemul medical

În cadrul unei conferințe de presă, prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit despre cel de-al doilea pachet de măsuri pe care urmează să le aplice pentru a reduce deficitul bugetar al țării. De această dată, premierul a explicat ce probleme există în sistemul de sănătate din România, criticând felul în care se cheltuie banii publici.

„A doua direcţie importantă la care lucrăm este reducerea risipei din sistemul de sănătate. O componentă importantă de cheltuieli a statului român sunt cheltuielile pe sănătate. Nu mă refer la fondurile europene care intră în sănătate, nu mă refer la bugetele de investiţii pe care le alocă ministerul pentru reparaţii de spitale sau dotări, mă refer la sumele care intră în sistemul de sănătate prin Casa de Sănătate” a declarat premierul Ilie Bolojan.

Totodată, Ilie Bolojan a explicat și faptul că, în domeniul sănătății, cheltuielile de personal cresc de la un an la altul, fără prea multă justificare.

„”Avem cheltuieli de personal extinse de la an la an. Nu este legată în sănătatea din România, numărul de cazuri rezolvate de cheltuielile de personal. Există alocări în cea mai mare parte dedicate cheltuielilor de personal şi atunci nimeni nu are interesul să facă economii corecte sau să facă performanţă pentru că nu are de ce..” a mai spus Ilie Bolojan în cadrul conferinței de presă.