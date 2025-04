Muzica, medicament pentru suflet. Povestea medicului Silvia Nica, violonistă în Orchestra Medicilor

O poveste despre pasiune și felul în care ea ne poate influența viața în mod pozitiv a fost spusă duminică, la ceas de seară, la Medika TV. În cadrul celui mai nou proiect editorial al singurei televiziuni medicale din România, „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”, medicul Silvia Nica, șeful celei mai mari Unități de Primiri de Urgență din țară, i-a dezvăluit bine cunoscutei moderatoare Ioana Maria Moldovan felul în care vioara i-a schimbat viața în bine.

Medicul Silvia Nica este șeful celei mai mari Unități de Primiri de Urgență din România, cea a Spitalului Universitar de Urgență București. Pe lângă această profesie, dr. Silvia Nica este cunoscută și pentru pasiunea sa de a cânta la vioară. Totul a început din copilărie, când a fost admisă la Școala Populară de Arte din Focșani.

„În clasa I am început să cânt după ce la școală au venit două persoane care ne-au explicat că am putea, dacă dorim, să ne înscriem la Școala Populară de Artă. După această întâlnire, le-am spus părinților că vreau să merg să cânt la vioară. Nu m-au contrazis , părinții m-au lăsat să decid. Într-o duminică tata avea o ședință, m-a dus m-a lăsat la Școala Populară de Artă și a veni după să mă ia. La final, i s-a spus că sunt admisă și așa am început să cânt” a mărturisit dr. Silvia Nica.

Muzica medicament pentru o viață sănătoasă

După o zi aglomerată în care a avut grijă de sănătatea a sute de oameni care i-au cerut ajutorul, dr. Silvia Nica se relaxează cu ajutorul muzicii. De altfel, muzica reprezintă pentru ea un adevărat medicament.

„Muzica este medicamentul care mă ajută să păstrez echilibrul pentru o viață sănătoasă. Nu aș putea trăiesc fără muzică, fără să cânt și fără să ascult muzică. Copil fiind, cunoșteam repertoriul solistelor cunoscute din România, Angela Similea, Corina Chiriac și le cântam melodiile zilnic” mai spune dr. Silvia Nica.

Orchestra medicilor, a treia familie

Datorită pasiunii pentru muzică și pentru vioară, dr. Silvia Nica face parte în prezent dintr-un inedit proiect muzical; Orchestra Medicilor. Cântă în cadrul acestei orchestre alături de soțul său și fiul cel mic. Iar momentele petrecute alături de ceilalți medici pasionați de muzică sunt încărcate de emoție.

„Cânt în Orchestra Medicilor. Înseamnă a treia mea familie. Prima e cea de-acasă, a doua e spitalul, iar orchestra este a treia familie. Cânt alături de soțul meu, fiul cel mic cântă și el, dar și fiul cel mare a cântat” mai spune dr. Silvia Nica.

De la Orchestra Medicilor din România, dr. Silvia Nica a fost cooptată și în cadrul Orchestrelor Mondială și Europeană a Medicilor, alături de care a susținut mai multe spectacole peste hotare.