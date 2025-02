VIDEO 77,2 miliarde de lei, bugetul sănătății în anul 2025. Ce spun oficialii CNAS despre acești bani?

La începutul anului, sănătatea din România a primit fonduri în valoare de 77, 2 miliarde de lei. Reprezentanții Casei Naționale de Sănătate susțin că sumele sunt mai mari decât cele acordate la începutul anului 2024, dar insuficiente pentru a implementata toate Programele naționale pe care instituția le-a creat.

„Alocarea bugetară pentru anul 2025 este una optimistă la început de an. Sunt 77,2 miliarde de lei și comparativ cu anul trecut, 2024 la început de an, este o creștere semnificativă. Anul trecut au fost alocați la început de an, 62 miliarde de lei. Anul acesta, așa cum am spus, 77,2 miliarde de lei” a explicat Larisa Mezinu Bălan, vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Alocări suplimentare în anul 2024

Anul trecut, plățile totale pentru sănătate, care au inclus suplimentările din fondul de rezervă al Guvernului și banii distribuiți prin rectificare bugetară, au fost de 74 miliarde de lei.

„Anul trecut, încă din august, au început suplimentări. În primă fază suplimentări din fonduri de rezervă al Guvernului și în final, în toamnă, am avut o suplimentare importantă, rectificarea bugetară care a venit cu o creștere semnificativă pentru bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, iar anul 2024 a fost închis cu o plată totală de 74 miliarde de lei” susține Larisa Mezinu Bălan, vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

De câți bani are nevoie, de fapt, sănătatea?

Deși bugetul la început de an pare optimist, oficialii CNAS susțin faptul că sănătatea din România are nevoie de mai mulți bani pentru a fi implementate toate Programele naționale. Printre acestea se numără Programul național de paliație sau Programul național care permite realizarea de consulturi stomatologice preventive în cazul copiilor. Astfel, suma necesară ar fi fost de 92 miliarde de lei.

„Noi avem foarte multe calcule făcute la CNAS și înainte de discuta de cifre propriu-zise ne gândim la ce ne propunem să obținem din aceste valori, la investițiile reale din sănătate prin care să eficientizăm întregul sistem de asigurări sociale de sănătate. Pentru că de ceva timp lucrăm într-un plan bine organizat, Planul strategic instituțional transmis către Ministerul Finanțelor și SGG, pentru a putea implementa tot ce ne-am propus, suma necesară ar fi fost undeva la 92 miliarde de lei. Pentru a rămâne așa cum a fost la finalul anului 2024 cu alocări similare lunare, am avea nevoie pentru a închide anul 2025, de 88 miliarde de lei” mai spune Larisa Mezinu Bălan, vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.