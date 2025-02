VIDEO Bătrânețea, un proces natural sau o boală? Iată ce spun medicii

În lumea medicală există numeroase discuții cu privire la procesul de îmbătrânire. Deși unii specialiști îl consideră ceva natural, generat de trecerea timpului, alții sunt de părere că bătrânețea ar trebui să fie considerată o boală, fiind necesar să se dezvolte medicamente pentru a fi ținută sub control.

Chiar și Organizația Mondială a Sănătății se pare că intenționează să ia în calcul includerea bătrâneții în categoria afecțiunilor care necesită tratament.

„Îmbătrânirea este un proces fiziologic și inevitabil. Lucrurile s-au schimbat și foarte curând bătrânețea va fi declarată o boală chiar de către Organizația Mondială a Sănătății și practic se vor accepta tratamentele. La acest moment noi avem niște terapii antiageing, dar nu putem spune că le avem atâta timp cât boala nu este declarată oficială” explică dr. Adrian Stănescu, medic primar gerontologie și geriatrie.

De ce îmbătrânim?

Bătrânețea se instalează odată cu trecerea timpului și are legătură cu anumite modificări ce apar în organism, la nivel celular.

„De ce se va ajunge aici? Practic toate celulele noastre au niște procese precum oxidarea sau inflamația care, până la 40 de ani, se rezolvă in situ adică de la sine. Organismul știe ce are de făcut. Are proteine antioxidante, proteine care reglează imunitatea, și totul merge bine. După care ADN-ul începe să îmbătrânească și nu mai sintetizează foarte bine proteinele. Și atunci organismul trebuie ajutat” mai spune dr. Adrian Stănescu, medic primar gerontologie și geriatrie.