VIDEO Povești de viață cu Ioana Maria Moldovan: Mamă full time și jurnalistă de prime time

Cu o carieră solidă în televiziune, Ioana Marian Moldovan își împarte timpul între viața de familie și micul ecran. Invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, de la Medika TV, știrista Prima TV a povestit ce înseamnă să fii mamă și, în același timp, preocupată de cariera profesională.

„Totul mi s-a părut greu și frumos în același timp. Eu m-am întors după 42 de zile la serviciu, am simțit că pot, că e locul meu acolo, că trebuie să revin. Am avut lângă mine și echipa Prima care m-a susținut. M-am întors pentru că am vrut, nu a fost o presiune” susține jurnalista Ioana Maria Moldovan.

Provocarea fiecărei zile

Venirea pe lume a băiețelului ei, i-a schimbat complet viața jurnalistei. Pentru ea, fiecare zi a adus noi provocări, dar pe care le-a îndeplinit cu succes.

„Fiecare zi a fost o provocare și nu pot spune că a fost ușor, dar atunci când știi că asta simți și că trebuie să faci vine o forță care e greu de explicat. Niciodată nu ești singur și atunci când am simțit că nu mai pot. Au fost multe emoții, dar zâmbetul lui Andrei și felul în care mă priveam îmi dă dea putere că sunt pe drumul cel bun. Mereu a fost ceva în viața mea care mi-a arătat direcția” susține Ioana Maria Moldovan.