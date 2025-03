VIDEO Povestea „CREAATiV”, singurul centru public unde copiii și adolescenții sunt ajutați să scape de dependența de droguri

Fenomenul consumului de droguri este tot mai prezent în rândul copiilor și adolescenților din România. Cu toate acestea, în țara noastră, până anul trecut, nu a existat un spațiu dedicat sprijinirii terapeutice a micilor consumatori. În 2024, cu sprijin organizațiilor non guvernamentale, Spitalul de Psihiatrie Voila a înființat Centrul de Recuperare și Educație Împotriva Adcțiilor pentru Adolescenți și Tineri de la Voila – „CREAATiV”, locul unde copiii și adolescenții dependenți de droguri primesc îngrijirea de care au nevoie pentru a scăpa de această problemă.

Centrul „CREAATiV” înființat în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila este singurul din țară care dispune de paturi unde copiii și adolescenții care consumă droguri pot fi internați, dispunând de paturi. Programul terapeutic are la bază ideea terapiei de grup, astfel încât consumatorii internați beneficiază împreună de aceleași activități.

„Ceea ce este esențial este că adolescenții și copiii intră într-un program structurat, cu grupuri de terapie , cu activități sportive, cu activități de ergoterapie. Ei reînvăța să aibă o viață structurată după, uneori ani de haos unde singura constantă era consumul de droguri care ajunge practic să pună stăpânire pe viața lor. Programul terapeutic standard este de 30 de zile, dar există posibilitatea prelungirii în funcție de nevoile copilului. Internările se fac la o dată fixă, în așa fel încât grupul care se formează la momentul internării este grupul care va rămâne pe toată durata internării. E ca un fel de clasă. Aceeași copii care se internează vor rămâne și vor face parte dintr-un grup, astfel încât să evităm situația ca noi copii care se internează să ia tratamentul de la început și să fie niveluri diferite. Iar la sfârșit încheie tratamentul împreună” a explicat, la „Medika Antidrog”, Eugen Hriscu, psihiatru și psihoterapeut, specialist în tratarea dependențelor.

Povestea din spatele poveștii

Cel mai mare sprijin pentru înființarea Centrului „CREAATiV” a venit din zona ONG. Asociația „Zi de Bine”, coordonată de Melania Medeleanu, a jucat un rol important în implementarea acestui proiect. Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, Melania Medeleanu a explicat cum a luat naștere proiectul din cadrul Spitalului de Psihiatrie din Voila.

„Totul a pornit de la o întrebare care mi s-a părut tulburător, atunci când un părinte exasperat după ce și-a externat copilul dintr-un spital de psihiatrie, copilul care consuma droguri, iar răspunsul a fost aștepți să facă 18 ani pentru că în România nu există centre pentru minori. Am fost convinsă într-o primă etapă că răspunsul este greșit. Am început să cercetez. Nu se poate să nu existe centre în care minorii să nu se poată recupera după dependență. Realitatea era chiar asta, că nu existau astfel de centre și atunci mi s-a părut că singurul lucru pe care putem să-l facem este să-l punem pe picioare pe primul” a precizat Melania Medeleanu.

Peste 100 de copii tratați în primul an

Centrul „CREAATiV” destinat tratării copiilor și adolescenților dependenți de droguri a fost înființat în urmă cu un an. În cele 12 luni de la deschidere, unitatea a acordat asistență medicală unui număr de peste 100 de beneficiari. Reprezentanții Spitalului de Psihiatrie Voila susțin faptul că acum se simt pregătiți să facă față oricărei provocări.

„Am tratat 99 de copii în primul an de funcționare. Și după un an de zile nu mai privim deloc cu teamă și îngrijorare faptul că abordăm această patologie, temerile și fricile de anul trecut s-au risipit văzând că atunci când intervenția și atitudinea pe care personalul implicat în acest proiect o are este una profesionistă și adecvată nevoilor acestor copii, lucrurile nu pot să meargă decât într-un sens pozitiv” a explicat, la „Sistemul Medikal”, dr. Irina Milescu, managerul Spitalului de Psihiatrie din Voila.

Dintre cei 99 de copii tratați în primul an de funcționare a centrului CREAATiV, unii au revenit și s-au reinternat, numărul de externări cuantificat la nivelul Spitalului Voila fiind de 126.