VIDEO Românii, tot mai expuși la bolile virale din cauza ratei scăzute de vaccinare

Indiferența față de vaccinurile care ne pot feri de bolile virale îi face pe români tot mai expuși în fața acestor afecțiuni. Medicii atrag atenția cu privire la faptul că a crescut semnificativ numărul cazurilor de tuse convulsivă sau rujeolă, boli ce pot fi ținute sub control cu ajutorul vaccinurilor.

„Da, din păcate sunt niște date destul de grave și mai ales că datele se păstrează de la an la an, deci nu reușim să atingem nici cum rata de 90% de acoperire vaccinală, cea care ne-ar ține departe de epidemii și izbucniri epidemice, de boli ale copilăriei. Și mai grav este faptul că, perpetuându-se această situație an de an, se acumulează un număr mare de persoane, copii în special care reprezintă, viitorul mare grup care se poate infecta în orice moment” a explicat, la „Sistemul Medikal”, prof. dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București.

Risc ridicat de epidemii

Având în vedere cifrele scăzute privind vaccinarea, medicii atrag atenția cu privire la faptul că suntem tot mai expuși pericolului apariției unor epidemii.

„Asta înseamnă că oricând se pot declanșa epidemii, iar lucrul acesta este vizibil, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat cu rujeola în ultimii ani. A fost și înainte de pandemie, s-a reluat și după pandemia de COVID-19. S-au adăugat, începând din toamna anului trecut, cazurile de tuse convulsivă, din ce în ce mai multe, și vedem acoperirea vaccinală” a adăugat, la „Sistemul Medikal”, prof. dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București.