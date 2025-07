VIDEO Când era mică și-ar fi dorit altceva. Meseria la care visa Ioana Maria Moldovan

De peste 20 de ani, Ioana Maria Moldovan este o prezență constantă a micului ecran. În copilărie însă și-ar fi dorit să aibă cu totul altă meserie. Despre profesiile pe care ar fi vrut să le aibă atunci când era mică, jurnalista a vorbit cu terapeuta Bianca Poptean, la emisiunea „Minți sclipitoare”, difuzată pe Medika TV.

„Atunci când ești copil visezi, ce o să mă fac atunci când voi fi mare. La început mi-am dorit să fiu educatoare să fiu în mijlocul copiilor. Am și cochetat puțin cu asta, predând ore de televiziune, în paralel cu televiziunea. Apoi, puțin doctoriță, iar apoi voiam să fiu tanti de la televizor. Mă fascina și atunci pe vremuri, am prins 7 ani din perioada comunistă. Eram fascinată de Sanda Țăranu, de Delia Budeanu. Eram atrasă de tot ceea ce vedeam și mi se părea că acele doamne când apar la televizor pot vedea în casa noastră, în camera noastră și de fiecare dată când începea Telejurnalul eu aveam o curățenie exemplară în cameră, pentru aveam impresia că doamna respectivă este foarte atentă și vede ce se întâmplă în camera mea. Apoi atrasă de lumina reflectoarelor, îmi imaginam ce e pe un platou de televiziune” susține Ioana Maria Moldovan.

Televiziunea, mai mult decât o pasiune

În cele din urmă, Ioana Maria Moldovan a ales televiziunea și este alături de telespectatori de peste 20 de ani. Pentru ea, televiziunea este mai mult decât o profesie.

„Visul nu l-am dat uitării și încet dar sigur am intrat în această lume. Cineva îmi spunea că dacă ai intrat în televiziune, e un microb pe care l-ai luat și nu poți renunța. N-o să ții cont de vârstă, n-o să ții cont de anumite lucruri și vei face asta. Am luat acest microb, și iată că sunt de 23 de ani în televiziune. În ultimii 10 ani sunt la Prima TV la jurnalul de seară de aproape 8 ani… Îmi place ceea ce fac și cred eu că mi se potrivește” mai spune Ioana Maria Moldovan.