VIDEO Tendințele anului 2025 în estetică. Femeile vor proceduri care să nu se observe

Anul 2025 vine cu schimbări și în ceea ce privește tehnicile de înfrumusețare. Dacă în trecut se dorea ca toate aceste intervenții să fie vizibile, femeile vor ca de anul acesta să beneficieze de tratamente estetice, fără a fi însă observate.

Chiar dacă apelează la bisturiu, în 2025, femeile vor ca acest lucru să nu se observe. Deci, gata cu buzele exagerate sau cu pomeții ridicați, astfel încât să atragă atenția. Chirurgia estetică trebuie să meargă pe principiul naturaleței,

„Trendul în 2025 este să avem schimbări mai puțin detectabile sau nedetectabile. Și așa că tot ce am spus noi an de an, adică nu începem cu transformări radicale, nu este bine să modificăm trăsături. Trebuie să facem îmbunătățiri puține cantitativ și calitativ, pentru ca pielea să fie cât mai natural și astfel nu sfidăm natural” spune dr. Dana Miricioiu, chirurg estetician.

Cum trebuie să arate, de fapt, intervențiile estetice?

Medicii susțin însă că în chirurgia estetică nu ar trebui să existe trenduri așa cum se întâmplă în modă. Aceste intervenții ar trebui realizate doar dacă este necesar și doar dacă se potrivesc persoanelor care le solicită, fără a schimba complet fizionomia acestora.

„Apropo de tendințe în chirurgia estetică și în estetică. Din punctul meu de vedere nu trebuie să existe niciun fel de tendințe sa trend-uri. Nu trebuie să urmăm nimic, trebuie să urmăm doar ce ni se potrivește și ne caracterizează. Nu trebuie să urmăm anumite linii ca în modă” mai spune dr. Dana Miricioiu, chirurg estetician.