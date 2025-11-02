10 milioane de euro pentru modernizarea Ambulatoriului celui mai mare spital din Bihor

Ministerul Sănătății a prezentat astăzi investiția în modernizarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență din Oradea, proiect a cărui valoare este de 10 milioane de euro. Fondurile au fost obținute atât de la bugetul de stat, cât și din cel al Uniunii Europene.

„Noua clădire, cu o suprafață de peste 30.000 mp, reunește peste 20 de specialități medicale, de la cardiologie și ortopedie, până la gastroenterologie, neurologie și chirurgie plastică.

La ultimul etaj funcționează o secție ATI de ultimă generație, cu 22 de boxe individuale din sticlă, care oferă siguranță, intimitate și monitorizare continuă pentru pacienții critici.

Ambulatoriul va fi deschis zilnic până seara (ora 20:00), astfel încât pacienții să poate avea un acces mai crescut la serviciile ambulatorii din spitalele publice! Este o dovadă că se poate, atunci când există viziune, voință și colaborare reală” a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.