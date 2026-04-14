Focus 18, în topul preferințelor telespectatorilor: Locul III în a doua zi de Paști

Luni, 13 aprilie, in intervalul 18.00-18.30 , jurnalul Focus 18 a înregistrat un rezultat remarcabil în preferințele telespectatorilor, clasându-se pe locul al III-lea în topul audiențelor la nivel național, în intervalul de public 21–59 de ani.

Conform datelor furnizate de Kantar Media, Focus 18 a obținut 1.13 rating și 5.08% cotă de piață (share) în răndul publicului comercial, performanță care a poziționat programul imediat după posturile Pro TV și Kanal D.

Rezultatul confirmă interesul constant al publicului pentru informație relevantă și actuală, precum și încrederea acordată echipei editoriale care realizează zilnic jurnalele Focus.

Performanța din a doua zi de Paști reconfirmă faptul că Focus 18 rămâne una dintre principalele surse de informare pentru telespectatorii din România, consolidându-și poziția în topul preferințelor publicului activ.