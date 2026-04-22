Sezonul cu numărul 53 din Cronica Cârcotașilor începe în această seară

După ani de umor, ironie și satiră, Cronica Cârcotașilor revine pe micile ecrane cu un nou sezon. Începând din această seară, de la ora 20:00, telespectatorii Prima TV vor putea urmări unul dintre cele mai longevive și îndrăgite formate de divertisment din România, la debut de sezon cu numărul 53.

Lansată la începutul anilor 2000, emisiunea a devenit rapid un fenomen media. A reușit să transforme comentariul acid și parodia într-un stil propriu, ușor de recunoscut și apreciat de public. De-a lungul timpului, Cronica Cârcotașilor a rămas un reper al umorului televizat, analizând cu ironie gafele și momentele memorabile din televiziune și din spațiul public. Formatul a evoluat constant, dar a rămas fidel ideii de bază: aceea de a privi realitatea prin lentila umorului inteligent. „Începem sezonul cu numărul 53. Hai să fie într-un ceas bun. Ne vedem în această seară, de la ora 20:00, pe Prima TV”, spune Șerban Huidu, creatorul și unul dintre prezentatorii emblematici ai emisiunii.

Pentru echipa Cronicii Cârcotașilor, revenirea cu un nou sezon înseamnă continuarea unei povești care a crescut odată cu generații întregi de telespectatori. Emisiunea a însemnat mereu libertatea de a spune lucrurilor pe nume, dar cu umor. „Publicul încă așteaptă acea doză de ironie sănătoasă, iar asta ne motivează să mergem mai departe”, spune Codruț Kegheș. „Este o performanță rară în televiziune și meritul unei echipe dedicate, dar mai ales al publicului care ne-a rămas alături”, spune Gabriela Marin

Noul sezon promite aceeași combinație de umor, observație fină și momente memorabile care au consacrat emisiunea. Telespectatorii vor regăsi spiritul critic și energia care au făcut din Cronica Cârcotașilor una dintre cele mai longevive producții de divertisment din România.

Emisiunea, prezentată de Gabriela Marin, Codruț Kegheș (Dezbrăcatu) și Șerban Huidu, debutează cu sezonul 53 în această seară, de la ora 20:00, la Prima TV.