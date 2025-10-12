100 de intervenții cu ajutorul robotului chirurgical la Spitalul Județean Bistrița

Într-o postare pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, promovează activitate din cadrul Spitalului Județean Bistrița, precizând faptul că unitatea medicală a realizat 100 de intervenții chirurgicale cu ajutorul robotului chirurgical.

„Felicit întreaga echipă medicală multidisciplinară – chirurgi, anesteziști, asistenți, ingineri – și îl felicit în mod special pe dr. Răzvan Couti, pentru implicare, viziune și pentru schimbarea reală adusă într-un spital public. Mulțumesc echipei de conducere a spitalului și autorităților locale pentru sprijinul constant oferit performanței. Aceasta este dovada că se poate, atunci când profesionalismul, încrederea și investițiile se întâlnesc în același loc” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

n curând, Ministerul Sănătății va lansa Programul Național de Acțiuni Prioritare pentru Chirurgia Robotică, prin care vom finanța direct spitalele publice dotate cu roboți chirurgicali, pentru achiziția consumabilelor necesare acestor intervenții complexe.