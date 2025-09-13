194 de ani de la înființarea Spitalului de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”

Spitalul de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” împlinește astăzi 194 de ani de la înființare. Unitatea medicală rămâne astfel un reper pentru medicina românească.

„ Astăzi aniversăm 194 de ani de excelență medicală, profesionalism și dăruire. Încă din anul 1831, odată cu înființarea primului așezământ medical militar din București, spitalul a devenit un pilon esențial al medicinei românești” au transmis oficialii unității medicale.

De-a lungul timpului, cadrele medicale ale spitalului au fost în prima linie în momente cruciale pentru națiune. În Războiul de Independență, în cele două Războaie Mondiale, la cutremurul din 1977 și în decembrie 1989, spitalul a fost martor și sprijin neclintit, salvând vieți și contribuind decisiv la dezvoltarea medicinei de urgență și a învățământului medical militar.

„A ceastă aniversare este un prilej de recunoștință față de toate generațiile de cadre medicale care au slujit cu devotament și jertfă, precum și față de echipa actuală, care continuă să ducă mai departe misiunea de a proteja și salva vieți. Privim cu încredere spre viitor, hotărâți să răspundem noilor provocări din domeniul medical, menținând standardele de performanță care ne onorează și ne responsabilizează” mai spun reprezentanții unității medicale.