38 de români infectați cu virusul West Nile. Este transmis de țânțari!

În perioada iunie-octombrie 2025, Institutul Național de Sănătate Publică a raportat depistarea a 38 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. virusul ajunge în organismul uman în urma înțepăturilor de țânțari.

Cazurile au fost înregistrate în București (12) și în județele Alba (1), Brăila (5), Cluj (1), Dolj (1), Dâmbovița (1), Galați (6), Ilfov (1), Iași (2), Prahova (1), Sălaj (1), Timiș (2), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1).

În acest context, specialiștii INSP fac mai multe recomandări pentru populație:

  • Să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;
  • Să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;
  • Să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la ferestre);
  • Să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;
  • Să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie
