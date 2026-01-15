5 leacuri naturale care pot ameliora tusea provocată de gripă sau viroze

Virozele respiratorii și gripa au ca simptom comun tusea. Ea poate fi productivă sau seacă, însă acest simptom neplăcut poate fi ameliorat cu ajutorul plantelor. Natura și-a dovenit eficiența de foarte multe ori și este considerată un aliat al organismului.

Unul dintre cele mai cunoscute leacuri este mierea, apreciată pentru proprietățile sale calmante și antimicrobiene. Consumată simplă sau adăugată într-un ceai cald, poate reduce iritația gâtului și poate diminua frecvența acceselor de tuse. Este important de menționat că mierea nu se oferă copiilor sub un an, dar pentru adulți și copii mai mari rămâne un aliat excelent.

Ghimbirul este un alt remediu valoros, datorită efectului său antiinflamator și capacității de a relaxa mușchii căilor respiratorii. Un ceai de ghimbir proaspăt, eventual combinat cu lămâie și miere, poate calma tusea iritativă și poate ajuta la fluidizarea mucusului. Aroma sa intensă încălzește și oferă o senzație rapidă de ușurare.

Ceapa, deși nu este pe placul tuturor, este folosită tradițional pentru a ameliora tusea. Siropul de ceapă, obținut prin macerarea feliilor de ceapă cu zahăr sau miere, este un remediu vechi, dar surprinzător de eficient. Acesta ajută la calmarea gâtului și la reducerea inflamației, fiind adesea folosit în sezonul rece.

Ceaiul de cimbru este un alt ajutor natural, cunoscut pentru proprietățile sale antiseptice și expectorante. Cimbrul relaxează musculatura bronșică și ajută la eliminarea secrețiilor, fiind util atât în tusea seacă, cât și în cea productivă. Aroma sa plăcută îl face ușor de consumat, iar efectele se simt adesea rapid.

De asemenea, inhalațiile cu aburi rămân un remediu simplu, dar eficient. Aburul cald hidratează căile respiratorii, reduce iritația și ajută la desprinderea mucusului. Se pot adăuga câteva picături de ulei esențial de eucalipt sau mentă, cu condiția să nu existe sensibilități la acestea. Procedura este reconfortantă și poate fi repetată de câteva ori pe zi.

Ceea ce trebuie să rețineți este că remediile naturiste prezentate reprezintă doar o sugestie și nu înlocuiesc recomandările specialiștilor în ceea ce privește tratamentul prescris. Mai mult, studiile de specialitate arată că dacă tusea, după un episod de gripă sau viroză, durează mai mult de șapte zile este necesar să mergeți la medic pentru analize amănunțite.