A dat vina pe vaccinurile Covid pentru accidentările din teren, dar pierdut procesele

Fost fotbalist al echipei Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo și-a încheiat cariera sportivă mai repede decât se aștepta din cauza repetatelor sale accidentări. Sportivul a spus că de vină pentru numărul mare de accidentări ar fi vaccinul anti-Covid-19, produs de companie Pfizer.

Pe cale de consecință, sportivul a dat în judecată atât compania farmaceutică Pfizer cât și Federația Franceză de Fotbal, reclamând că instituția i-a obligat pe fotbaliștii profesioniști să se vaccineze.

Fotbalistul și-a administrat serul în august 2021, dar s-a acidentat de mai multe ori, iar kinetoterapeutul său a invocat ipoteza unei posibile legături între durerile resimțite de sportiv și boala „Covid lung” sau vaccinul anti-Covid.

Compania Pfizer s-a apărat precizând că problemele musculo-scheletice sunt cunoscute în lumea fotbaluluişi că niciunul dintre medicii lui François-Xavier Fumu Tamuzo nu a pus la îndoială vaccinarea. Argumentele companiei au fost luate în considerare de judecători, în primă instanță.

„Atribuirea acestor afecţiuni vaccinării (…) efectuate cu câteva săptămâni înainte de apariţia primelor simptome şi fără a se justifica detaliile activităţii sportive a persoanei în cauză în această perioadă, pare pur ipotetică. Niciunul dintre elementele prezentate în cadrul dezbaterilor nu permite stabilirea existenţei unei greşeli din partea FFF sau a laboratoarelor” au decis magistrații francezi anul trecut, potrivit News.ro. Sentința a fost atacată cu apel, însă sportivul a pierdut acțiunea și de această dată,