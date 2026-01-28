A murit medicul Nicolae Poiană, pionier în reproducerea umană asistată

Personalitate marcantă în domeniul obstetricii-ginecologiei românești și pionier în reproducerea umană asistată, medicul Nicolae Poiană a murit.

Potrivit Agerpres, dr. Nicolae Poiană a fost medic primar, conferențiar și Doctor în Științe Medicale. A devenit cunoscut datorită vastelor sale cunoștințe în domeniul obstetricii-ginecologiei. De asemenea, a fost considerat un pionier al reproducerii umane asistate, ajutând mii de cupluri.

Reprezentanții centrului medical înființat de dr. Nicolae Poiană au tranmis un mesaj de condoleanței familiei îndurerate.

„Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pe care le-a îngrijit pierd un om deosebit – un profesionist cu o dăruire rară, un mentor și un prieten de neînlocuit. Conferențiar universitar dr. Nicolae Poiană a fost unul dintre cei mai importanți specialiști în obstetrică și ginecologie din România, având o carieră de peste 40 de ani dedicată sănătății femeii
Citeşte întreaga ştire: Nicolae Poiană a murit. Medicul a fost un pionier în reproducerea asistată în România” potrivit respectivului mesaj.

