Acces la tratamente inovatoare pentru pacienții din România. Ce trebuie să facă

Pacienții din România pot avea acces la tratamente inovatoare, chiar înainte de apariția lor pe piață.

Agenția Naională a Medicamentului a lansat prima platformă digitală în care sunt adunate toate studiile clinice din țară, dar și cele care se efectuează în centrele europene.

Pentru mulți dintre pacienți aceste studii clinice înseamnă o nouă șansă la viață.

În momentul de față, în România, se derulează peste 570 de studii clinice, în care sunt înrolați zeci de mii de pacienți. Majoritatea au probleme oncologice, hematologice sau suferă de boli rare.

În cadrul studiilor clinice, pacienții nu primesc doar tratamente inovatoare, ci li se fac gratuit și investigații amănunțite. Li se prezintă de la început beneficiile, dar și riscurile și se înscriu voluntar