Accesul gratuit la vaccinul anti-HPV între 11 și 26 de ani a fost aprobat de Guvern

Guvernul României a aprobat astăzi actul normativ care prevede extinderea vaccinării gratuite anti-HPV pentru fetele și băieții cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani. Tot astăzi au fost aprobate și alte 4 categorii de norme ce vizează controlul infecțiilor asociate actului medical.

„ Astăzi, Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătăţii, o serie de modificări legislative importante, care vor sprijini pacienţii şi personalul medical, consolidând reforma sistemului de sănătate din România. Una dintre cele mai semnificative măsuri este realizarea cadrului normativ pentru extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieţi, cu vârste între 11 şi 26 de ani. Vaccinul va fi decontat prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), facilitând accesul rapid şi eficient la acest tratament esenţial. Mulţumesc colegilor din Comisia de Sănătate din Camera Deputaţilor pentru modificarea legislativă care a permis extinderea şi creşterea accesului la vaccinare anti-HPV” se arată într-o postare a ministrului SănătățiiAlexandru Rogobete.

De asemenea, au fost aprobate și alte 4 norme ce vizează controlul infecțiilor nosocomiale. Este vorba despre: