Act normativ de reglementare a telemedicinei. Ce spune Ministerul Sănătății

Un proiect de ordonanță de urgență ce prevede reglementarea activității de telemedicină a fost supus dezbaterii publice de Ministerul Sănătății.

„Astăzi punem în transparenţă publică ordonanţa care pune telemedicina într-un cadru legal funcţional, clar şi coerent, urmând ca aplicarea ei să fie detaliată prin acte normative subsecvente” explică Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Potrivit acestuia, telemedicina este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu poate fi o soluţie universală.

”Nu toate specialităţile medicale şi nu toate situaţiile clinice pot fi gestionate la distanţă în condiţii de siguranţă. Tocmai de aceea a fost necesar un cadru legal care să ţină cont de realitatea din sistem, de specificul fiecărui act medical şi de responsabilitatea deciziei clinice”, a explicat ministrul.

Acesta a menţionat că prin această ordonanţă se definesc clar ce tipuri de servicii pot fi furnizate la distanţă, în ce condiţii şi în ce situaţii consultaţia medicală faţă în faţă rămâne obligatorie.