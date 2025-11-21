Foarte multe doamne și domnișoare își doresc de Sărbători un ten curat și luminos. Pentru că există foarte multe astfel de terapii, alegerea procedurilor de înfrumusețare de Sărbători poate fi o provocare.

Specialiștii recomandă doamnelor și domnișoarelor să pună în balanță tipul de procedură aleasă și timpul necesar recuperării.

Alegerea procedurilor de înfrumusețare de Sărbători

Procedurile de înfrumusețare trebuie planificate. Totul pentru a evita ca, de Sărbători, leziunile care apar post proceduri să nu se vindece complet. Preferabil este ca procedurile să se efectueze cu câteva săptămâni înainte de debutul Sărbătorilor.

„Dacă vrem un ten luminos de Sărbători, trebuie să planificăm atent procedurile. În funcție de invazivitatea unei proceduri, trebuie să ne așteptăm la un timp de recuperare mai lung sau mai scurt. Dacă vrem să facem un laser Co2, de exemplu, o procedură destul de agresivă, trebuie să ne acordăm măcar 10 zile de recuperare. Deci nu facem mai târziu de 15 decembrie” susține dr. Michela Gingirov, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

De asemenea, chiar și pentru injecțiile cu botox este nevoie de planificare. O astfel de procedură are nevoie de 10-14 zile pentru recuperare.

„Dacă vrem să facem o procedură cu toxină botulinică pentru ameliorarea ridurilor dinamice, trebuie să luăm în calcul faptul că toxina necesită măcar 10 zile să se instaleze. În primele 3 zile se observă ușoare ameliorări, dar ea se instalează la 10, 14 zile” mai spune dr. Michela Gingirov, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Efect garantat cu proceduri minim invazive

Procedurile minim invazive sunt recomandate pentru Sărbători. Recuperarea post intervenție se face mult mai rapid, iar efectele vor fi observate de toți cei din jur.

„Dacă vorbim despre mezoterapii sau peelinguri chimice,putem face astfel de terapii la jumătatea lunii decembrie. Timpul de recuperare este scurt. Ne putem confrunta cu o ușoară roșeață care dispare în câteva zile” mai spune dr. Michela Gingirov, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.