Alertă de rujeolă în România: Crește numărul îmbolnăvirilor

România este statul din Uniunea Europeană cu cele mai multe cazuri de rujeolă. În luna iulie, țara noastră a raportat peste 320 de noi cazuri de boală, potrivit unei informări a Institutului Național de Sănătate Publică.

Zonele cu cea mai ridicată incidență sunt Constanța (33 de cazuri) și Botoșani (27 de cazuri). Din 2023 și până în prezent, potrivit INSP, au fost depistate la nivel național peste 35 de mii de cazuri. Anul trecut au fost diagnosticate aproximativ 31 de mii de cazuri, numărul fiind cel mai mare din Europa.

Creșterea numărului de cazuri este generată de scăderea vaccinărilor împotriva virusului care provoacă această boală. Deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă o rată de vaccinare de peste 95% pentru a se putea asigura imunitatea colectivă, țara nostră înregistrează procente sub acest indicator. Slaba informare cu privire la beneficiile vaccinului, convingerile religioase sau teama de posibilele reacții adverse îi fac pe părinți să renunțe la vaccin.