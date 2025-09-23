Alexandru Rogobete: „Jocurile de noroc, cea mai periculoasă formă de adicție pentru tineri”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că viitoarea strategie națională de screening și prevenție, aflată în lucru la minister, va include o componentă specială dedicată sănătății mintale și combaterii adicțiilor. Printre acestea, un rol central îl va avea fenomenul jocurilor de noroc, cu accent pe mediul online, care, potrivit oficialului, a devenit o problemă majoră de sănătate publică.

„Jocurile de noroc, atunci când discutăm despre cele fizice sau cele din mediul online, reprezintă, de fapt, o adicție de spațiul virtual. (…) Jocurile de noroc, în special cele din mediul virtual, care, din punctul meu de vedere, sunt cele mai periculoase acum, deoarece copiii au un acces mult mai ușor la ele decât la cele din spațiile fizice, reprezintă o prioritate pentru întreaga Uniune Europeană”, a subliniat Rogobete, în cadrul unei dezbateri organizate la Palatul Parlamentului de deputatul PNL Raluca Turcan și organizația Salvați Copiii.

Evenimentul a avut ca temă reforma legislației privind jocurile de noroc, cu accent pe măsuri de protecție pentru copii și adolescenți. În acest context, ministrul a atras atenția că adicțiile digitale, inclusiv jocurile de noroc online, pot genera efecte devastatoare asupra sănătății mintale a tinerilor, necesitând o abordare integrată între politici de sănătate, educație și reglementare.

Specialiștii prezenți au subliniat că expunerea precoce la astfel de practici poate favoriza dezvoltarea dependențelor, în lipsa unor bariere legislative ferme. Rogobete a insistat că România are obligația de a se alinia tendințelor europene în combaterea acestui fenomen, care depășește deja granițele naționale și afectează tot mai multe familii.