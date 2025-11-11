Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Investiţiile în spitale continuă!

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă marţi că investiţiile în spitale continuă, după ce, la Iaşi, Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene, au aprobat transferul din PNRR a proiectelor spitaliceşti majore pentru finanţare prin Programul Sănătate, astfel că nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe.

”Am promis, se întâmplǎ! Investiţiile în spitale continuă! Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe – finanţate prin Programul Sănătate 2021–2027! Aşa cum am spus de la început, investiţiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de unităţi medicale moderne, sigure şi eficiente, cât mai repede. Astăzi, la Iaşi, Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene, au aprobat transferul din PNRR a celor proiecte spitaliceşti majore pentru finanţare prin Programul Sănătate”, scrie Alexandru Rogobete pe Facebook.