Alexandru Rogobete: Spitalele care nu vor intra în categoria celor strategice nu vor fi afectate la finanțare

Noile reguli privind reclasificarea spitalelor propun crearea spitalelor strategice. Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a dat asigurări cu privire la faptul că unitățile medicale care nu vor face parte din această categorie nu vor fi afectate din punct de vedere al finanțării.

„Ideea de reașezare și de reclasificare a spitalelor va merge înainte. Vom reduce de la opt categorii, câte avem acum, la patru, dintre care o categorie reprezintă categoria spitalelor strategice. Fac o mențiune importantă pentru cei care nu au înțeles poate suficient de bine această idee. Cei care nu intră în categoria de spitale strategice nu vor fi afectați la modul de finanțare, pentru că am văzut această discuție în spațiul public. Nu înseamnă că dacă nu este situat strategic cineva o să vină să reducă tarifarea. Sub nicio formă” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Oficialul a mai explicat faptul că orice spital care îndeplinește criteriile pentru a fi încadrat ca spital strategic poate fi evaluat și inclus pe această listă.

„Deci nu va fi o listă care nu se va modifica niciodată. Mai mult decât atât, un spital care poate inițial a fost declarat spital strategic, dar într-un an sau în doi nu mai respectă indicatorii de performanță, va fi declasificat la o altă categorie” a mai spus ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a mai arătat că finanțarea spitalelor se face în prezent conform unui model vechi de 14 ani.

„ Deci ce vreau să spun: pentru toate spitalele va exista o creștere a tarifului pe caz ponderat. Îngrijorarea unora că vor pierde bani este total nejustificată” a mai spus Rogobete.