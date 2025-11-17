Alimentele cumpărate pe internet, un pericol. Ce spune ANSVSA

Produsele alimentare care se vând pe rețelele sociale pot fi un pericol pentru sănătatea noastră. Riscul de contaminare cu bacterii este ridicat, susține ANSVSA.

„Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală.
Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane fizice care îşi promovează produsele pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, fără să deţină o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar şi fără respectarea condiţiilor minime de igienă”, a declarat dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

Cumpărătorii trebuie să evite achiziţiile de la persoane fizice neînregistrate, care prepară produsele în spaţii improvizate şi să sesizeze autorităţile atunci când identificaţi astfel de practici ilegale, precizează ANSVSA.

