Alocare bugetară de 400 milioane de lei, din Fondul de rezervă, pentru sistemul medical

Guvernul a stabilit alocarea a 400 milioane de lei din Fondul de reervă pentru plata medicamentelor și a serviciilor medicale, la nivel național Anunțula fost făcut de dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS.

„Decizia premierului Ilie Bolojan de a aloca aproape 2 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) reprezintă o nouă dovadă de responsabilitate faţă de nevoile acute ale sistemului public de sănătate. Din această sumă, 964 milioane lei sunt direcţionaţi către cheltuieli medicale – bunuri şi servicii, ceea ce înseamnă un sprijin uriaş pentru CNAS, pentru că putem plăti toate medicamentele, cu și fără contribuție personlă, și toate serviciile medicale la zi” susține președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.