Amendă de 30 mii de lei aplicată de Inspecția Sanitară de Stat în cazul tinerei care murit din cauza complicațiilor apărute la naștere

Inspecția Sanitară de Stat s-a deplasat astăzi la Constanța unde a efectuat un control la spitalul privat unde tânăra care și-a pierdut viața din cauza complicațiilor apărute la naștere și-a adus pe lume copilul. Unitatea a fost amendată cu 30 mii de lei din cauza mai multor nereguli descoperite. Acestea au vizat lipsa documenelor privind buletinele de analiză pentru probele de autocontrol, așa cum prevede planul de prevenire a infecțiilor nosocomiale.

„Conform raportului de control, s-a constatat că spitalul deţine autorizaţie sanitară eliberată de DSP Constanţa la data de 05.10.2021, are structură funcţională aprobată de Ministerul Sănătăţii în anul 2021, pentru 60 de paturi (inclusiv 3 paturi de ATI), şi are autorizaţie de funcţionare pentru o Unitate de Transfuzie Sangvină. La data controlului, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului anual privind supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale, motiv pentru care inspectorii sanitari au aplicat o sancţiune de 30.000 de lei, conform art. 33, lit. j), HG 857/2011” potrivit Ministerului Sănătății.

Oficialii instituției au mai arătat că aspectele referitoare la activitatea medicală vor fi prezentate de Colegoul Medicilor din România.

„Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a dispus extinderea controlului la spitalul privat din Constanţa, prin Inspecţia Sanitară de Stat de la nivelul Ministerului Sănătăţii, respectiv demararea unei verificări de către Corpul de Control la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa pentru verificarea modului de autorizare a clinicii private ” arată instituția.

Potrivit News.ro, o tânără de 29 de ani a murit, săptămâna trecută, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze.