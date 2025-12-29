Anchetă DSP la Spitalul Orășenesc Cisnădie. O asistentă a fost arestată pentru omor

DSP Sibiu a deschis o anchetă internă cu privire la cazul unei asistente medicală a Spitalului Orășenesc Cisnădie, arestată preventiv pentru omor care ar fi sustras sedative din unitatea medicală.

„Privitor la ancheta care vizează o persoană care și-a desfășurat activitatea în Spitalul Orășenesc Cisnădie, DSP Sibiu, prin Serviciul Control în Sănătate Publică, s-a autosesizat și a demarat o procedură de verificare a modului de manipulare în cadrul spitalului a substanțelor din clasa benzodiazepinelor sau a altor medicamente înrudite cu acestea, substanțe cu regim special de gestionare” susține DSP Sibiu, potrivit Agerpres.

Procurorul-șef al Secției Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion, a declarat luni, pentru AGERPRES, că nu poate oferi ”date suplimentare despre procurarea legală sau ilegală a sedativelor la acest moment”.

Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale de la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc din Cisnădie dorea averea de peste un milion de lei fiind vorba despre mai multe imobile din județul Sibiu, a precizat pentru AGERPRES, Dan Simion.

”Referitor la moștenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment știm că este vorba de cel puțin trei imobile în județul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro”, a explicat procurorul Dan Simion.

Potrivit acestuia, atât fiica de de 38 de ani, cât și asistenta medicală în vârstă de 46 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de omor calificat, după ce în iunie 2024 ar fi ucis-o pe mama de 46 de ani pentru avere. Fiica i-a pus mamei în ceai ”sedative din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea”. După ce femeia a adormit, fiica a chemat-o pe asistenta medicală care i-a injectat victimei un sedativ în picior care i-a provocat decesul. Ca să fie sigure că au ucis-o pe femeie, fiica și asistenta medicală au asfixiat-o cu o pernă.