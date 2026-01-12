Anchetă internă la SJU Constanța după ce doi copii au intrat în comă în urma operațiilor la care au fost supuși

FacebookEmailWhatsApp

Doi copii care au fost internați la SJU Constanța au intrat în moarte cerebrală la scurt timp după ce au fost operați. Conducerea spitalului a inițiat o anchetă internă.

„A fost demarată o anchetă internă. În această dimineață s-a întrunit o comisie medicală, s-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate și la acest moment se analizează. Atât vă pot spune„ a precizat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al spitalului din Constanța.

Familiile copiilor îi acuză pe medicii SJU Constanța de faptul că nu i-au îngrijit corespunzător pe micuți. Cei doi copii, în vârstă de 2 și, respectiv, 6 ani au fost operați de ocluzie intestinală și, respectiv, apendicită.

Ambii sunt acum transferați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta după naștere: cum să slăbești sănătos după sarcină
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro