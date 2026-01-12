Anchetă internă la SJU Constanța după ce doi copii au intrat în comă în urma operațiilor la care au fost supuși

Doi copii care au fost internați la SJU Constanța au intrat în moarte cerebrală la scurt timp după ce au fost operați. Conducerea spitalului a inițiat o anchetă internă.

„A fost demarată o anchetă internă. În această dimineață s-a întrunit o comisie medicală, s-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate și la acest moment se analizează. Atât vă pot spune„ a precizat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al spitalului din Constanța.

Familiile copiilor îi acuză pe medicii SJU Constanța de faptul că nu i-au îngrijit corespunzător pe micuți. Cei doi copii, în vârstă de 2 și, respectiv, 6 ani au fost operați de ocluzie intestinală și, respectiv, apendicită.

Ambii sunt acum transferați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.