Angajații din sănătate reclamă plafonarea sporurilor. Ce le răspunde Alexandru Rogobete VIDEO

Mai multe categorii de personal din Sănătate reclamă plafonarea unor sporuri salariale. Ministrul Sănătății a răspuns de ce a luat această măsură, în direct, la Medika TV.

„Cred că trăim o periodă în care majoritatea segmentelor din țara asta sunt afectate de tăieri masive. La unii oameni li se taie salariul cu 10%. Alți oameni își pierd locul de muncă…Este o realitate. Săptămâna trecută a trecut o ordonață care prevede aceste situații. Sănătatea nu este vizată. Ținând cont de acest segment dificil prin care trecem anul acesta, eu cred că prin faptul că s-a reușit exceptarea sistemului de sănătate de la această tăiere contabilă de 10% este un mare avantaj” a precizat Alexandru Rogobete, invitat în cadrul emisiunii „Ministrul Sănătății Răspunde”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Criterii de performanță în Sănătate

Oficialul a mai precizat faptul că o regândire a acordării sporurilor salariale în domeniul Sănătății se va face odată cu introducere criteriilor de performanță pentru personalul medical.

„Nu pot discuta în momentul de față de o regândire a sporurilor până nu apar criteriile de performanță. Ele vor duce la modificarea cuantumului de spor. Iar asta e o veste importantă pentru sistemul de sănătate” mai spune Alexandru Rogobete, invitat în cadrul emisiunii „Ministrul Sănătății Răspunde”, prezentată de Eugenia Foarfecă.