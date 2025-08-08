Antibiotice Iași a donat medicamente pentru sinistrații din Suceava

Societate Antibiotice Iași a făcut donații de peste 250 mii de lei pentru sinistrații din localitățile județului Suceava afectate de inundații.

De aceste donații vor beneficia peste 7000 de persoane din localitățile Broșteni, Ostra și Stulpicani, decizia fiind luată împreună cu autoritățile sanitare și locale care reprezintă aceste comunități.

Pe această cale au fost donate antibiotice necesare combaterii infecțiilor bacteriene, având în vedere faptul că igiena este deficitară, iar accesul la apa potabilă limitat. Totodată, oamenii au primit antiinflamatoare și analgezice.

„În vremuri în care natura ne pune la încercare, sprijinul bine direcţionat poate face diferenţa, iar umanitatea şi solidaritatea devin cele mai puternice medicamente. Ca şi în alte momente în care am fost solidari cu oameni şi comunităţi, ne-am adaptat la nevoilor reale, oferind medicilor din zonele afectate medicamente menite să susţină sănătatea celor aflaţi în suferinţă. Privim cu atenţie, pe termen lung, la nevoile persoanelor afectate, pentru a le putea oferi sprijin real, având în vedere componenta puternică de responsabilitate socială a companiei noastre” potrivit lui Ioan Nani, directorul general al Antibiotice Iași.