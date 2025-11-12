Aparat medical de 1 milion de euro, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

Cel mai mare spital din județul Sibiu, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a fost dotat cu un robot destinat pacienților oncologici. Valoarea echipamentului este de 1 milion de euro.

„Aproximativ 1 milion de euro este costul acestui echipament instalat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, achiziționat din banii nerambursabili obținuți de Consiliul Județean Sibiu din Fondul European de Dezvoltare Regională” susțin reprezentanții Consiliului Județean Sibiu, instituție care are în administrare unitatea medicală.

Robotul permite prepararea soluțiilor citostatice pentru bolnavii oncologici.

