Aparatură modernă în 60 de cabinete de medicină de familie din zonele defavorizate, cu sprijinul Salvați Copiii România

Activitățile organizației Salvați Copiii România în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii medicale din țara noastră se îndreaptă și către domeniul medicinei de familie. Astfel, 60 de cabinete de medicină de familie din zonele defavorizate existente în 25 de județe din țară au fost selectate pentru a fi dotate cu aparatură modernă.

Demersul se înscrise în seria acțiunilor desfășurate de Salvați Copiii România în cadrul proiectului „Primul pas spre sănătate”.

„Cabinetele vor primi echipamente esențiale pentru îngrijirea mamei și copilului, precum: ecograf, EKG, defibrilator automat, holter TA, pulsoximetru, doppler vascular și fetal, trusă de mică chirurgie, mobilier și instrumentar medical. Cu aceste dotări, programul ajunge la 160 de cabinete de medicină de familie sprijinite în zonele rurale, pentru a oferi acces mai bun la servicii medicale pentru mame și copii” potrivit unui comunicat de presă.

Datorită acestei inițiative, 19.300 de gravide, mame și copii vor beneficia direct de servicii îmbunătățite în 2025.