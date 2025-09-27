Apple lansează o funcție care poate detecta hipertensiunea. Experții cer precauție în folosirea ei

Apple va introduce în curând o nouă funcție pe ceasurile sale inteligente, menită să ajute la detectarea hipertensiunii arteriale – însă cardiologii atrag atenția că utilizatorii trebuie să interpreteze cu prudență rezultatele, relatează Euronews.

Funcția, care va fi disponibilă pe Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 și watchOS 26, va analiza reacția vaselor de sânge la bătăile inimii folosind un senzor optic. Dacă sunt detectate semne constante de hipertensiune cronică, utilizatorii vor primi o alertă. Totuși, ceasul nu va oferi valori exacte ale tensiunii arteriale. Apple recomandă celor care primesc astfel de alerte să-și măsoare tensiunea cu un tensiometru clasic timp de o săptămână și să consulte medicul.

Compania estimează că noua funcție ar putea identifica peste un milion de cazuri de hipertensiune nediagnosticată în primul an de utilizare. „Este grozav dacă putem crește gradul de conștientizare cu privire la hipertensiune, iar speranța este că aceste instrumente vor contribui la acest lucru”, a declarat dr. Felix Mahfoud, șeful departamentului de cardiologie al Spitalului Universitar din Basel.

Totuși, Mahfoud avertizează că funcția nu ar trebui folosită pentru diagnostic sau decizii de tratament: „Toate acestea sunt practic necunoscute în cazul detectării prin smartwatch și nimeni nu ar trebui să ia vreodată decizii de tratament bazate pe un smartwatch.”

În testele efectuate pe peste 2.200 de persoane, funcția Apple a avut o sensibilitate de aproximativ 41% și o specificitate de 92%, ceea ce înseamnă că poate rata mai mult de jumătate dintre cazurile de hipertensiune, dar rareori va da alerte false.

Apple intenționează să lanseze noua funcție în peste 150 de țări, inclusiv în Uniunea Europeană, după aprobarea autorităților. Compania subliniază că funcția nu este recomandată persoanelor sub 22 de ani, celor însărcinate sau celor deja diagnosticate cu hipertensiune.

Aproape 1,3 miliarde de adulți din lume suferă de hipertensiune arterială, însă aproape jumătate nu știu acest lucru.