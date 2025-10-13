ASSMB: 15,6 milioane de lei pentru echipamente medicale la Spitalul Colentina

Peste 15,6 milioane de lei este valoarea unei investiții pe care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, constând în echipamente medicale, a realizat-o la Spitalul Clinic Colentina.

Potrivit ASSMB au fost achiziționate „o platformă de electrochirurgie cu ultrasunete, sisteme de ecografie de ultimă generație, aparate de anestezie, sistem de angiografie, lasere chirurgicale și alte echipamente moderne, care vor fi distribuite în multiple secții ale spitalului, printre care ATI, Chirurgie, Neurologie, Cardiologie, Reumatologie, Dermatologie, Gastroenterologie, ORL, Radiologie, Urologie, Recuperare și Anatomie Patologică”.

Scopul acestei investiții vizează creșterea calității actului medical în cadrul unuia dintre cele mai mari spitale din București, așa cum este Spitalul Clinic Colentina.

„ În primul rând, mulțumesc colegilor din ASSMB pentru efortul depus, care a permis finalizarea la timp a procedurilor legale și semnarea contractelor! Este o investiție în sănătatea pacienților din București și din țară, în special a celor cronici, care apelează în număr foare mare la Spitalul Colentina. Noile dotări vor consolida capacitatea spitalului de a trata chiar și cele mai complexe cazuri medicale” potrivit directorului ASSMB, Iustinian Roșca.