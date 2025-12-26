Avalanșă de infecții respiratorii la INBI „Matei Balș”

Tot mai mulți oameni se îmbolnăvesc de gripă în această perioadă, iar camerele de gardă ale spitalelor trebuie să gestioneze numărul mare de pacienți diagnosticați în special cu gripă.

La camera de gardă a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, din 200 de prezentări în 24 de ore, jumătate sunt cazuri de gripă.

Informația a fost făcută publică de medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

„În momentul de faţă s-au dublat prezentările faţă de o lună obişnuită, avem în jur de 200 în 24 de ore, mă refer la copii şi la adulţi, jumătate din ele sunt infecţii respiratorii acute, iar gripa ocupă practic de departe locul principal. Am ajuns în punctul în care avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult” a declarat dr. Adrian Marinescu, potrivit News.ro.

Medicul atrage atenția că mulți dintre pacienții care ajung la spital trebuie să rămână internați pentru monitorizare și tratament adecvat.

„ Sunt destul de mulţi cei care trebuie să rămână internaţi, mai ales la copii, unde trebuie să ai o monitorizare, nu înseamnă neapărat că au forme severe, iar la adulţi, din păcate, fie că sunt cu vârstă avansată, fie că au boi cronice, sunt de asemenea complicaţii, chiar forme severe, e adevărat mai rar se întâmplă să ajungă şi în ATI cazurile critice” a adăugat medicul Adrian Marinescu.

„Supegripa” aduce pacienții la spitale

Cele mai multe dintre cazurile de gripă care ajung la INBI „Matei Balș” sunt provocate de varianta K a virusului gripal A. Este vorba despre ceea ce experții în Sănătate numesc „supergripă”.

„Este gripă A, varianta K, cea despre care am auzit în ultimele săptămâni, ca variantă circulantă în Europa, prin Anglia, Italia, Spania. Era evident că acea variantă nu are nevoie de paşaport ca să treacă graniţa şi ajunge şi în România, lucru care s-a întâmplt, noi de altfel am făcut secvenţiere la Matei Balş, în laboratorul nostru de genetică şi am constatat că mare parte dintre pacienţii care au gripă de tip a, mai exact ah3n2 au această variantă k” a explicat dr. Marinescu pentru aceeași sursă.